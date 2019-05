Un progetto del Consorzio Universitario AUSI per la promozione dello sviluppo sostenibile nel Sulcis Iglesiente.

Il Consorzio Universitario AUSI, che include il comune di Iglesias ed il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, in collaborazione con la KIP International School, ha presentato un Progetto per la promozione dello sviluppo sostenibile nel Sulcis Iglesiente, che si svilupperà ad Iglesias, nel Palazzo Bellavista di Monteponi, ed avrà come obiettivo l’individuazione e la formazione dei futuri professionisti nel campo dello sviluppo sostenibile.

Il Progetto sarà articolato in tre settori:

• Formazione di professionisti dello sviluppo locale, verde e sostenibile.

• Promozione delle innovazioni per lo sviluppo locale in Sardegna, con la produzione di un Catalogo permanente delle innovazioni, in linea con l’Agenda ONU 2030, che ha definito gli standard del futuro ed in particolare il carattere trans-disciplinare dei nuovi progetti di sviluppo.

• Creazione di un Laboratorio Internazionale di Sviluppo Sostenibile nel Sulcis Iglesiente.

Per quanto riguarda il primo settore in particolare, il Progetto prevede, per il primo anno, un corso intensivo di aggiornamento per professionisti dello sviluppo sostenibile, indirizzato ai quadri delle Amministrazioni locali, di cooperative, di piccole imprese sociali, a giornalisti, ricercatori, ecc.

Successivamente verrà realizzato un Master Universitario Internazionale, gestito dal Consorzio AUSI in collaborazione con le Università della Sardegna ed in sinergia con la KIP International School.

Grazie al Master Universitario Internazionale, della durata di tre anni, si potrà garantire la formazione di figure fondamentali come i professionisti dello sviluppo sostenibile, tecnici in grado di affiancare le Istituzioni ed il settore privato nella programmazione e nell’utilizzo delle risorse disponibili, per rispondere alle necessità delle persone, contribuendo a costruire uno sviluppo della società attento ai principi di equità, partecipazione, collaborazione e rispetto dell’ambiente.

Mauro Usai, sindaco di Iglesias e presidente del Consorzio AUSI, presentando il Progetto all’Università degli Studi Milano-Bicocca, ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa fondamentale per il rilancio del Sulcis Iglesiente e per la promozione di uno sviluppo equo e sostenibile: «Attraverso l’istituzione di questi Master universitari portiamo Iglesias al centro del dibattito sullo sviluppo sostenibile in Sardegna».

