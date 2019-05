16 consiglieri regionali di opposizione hanno presentato oggi una mozione sulla possibile scelta della Sardegna quale sito per il deposito di scorie nucleari italiane.

Secondo l’esponente di Campo Progressista «è doveroso che il Consiglio regionale si esprima senza ambiguità su questo tema come già avvenuto nella scorsa legislatura in maniera univoca da parte di tutte le forze politiche, e ribadisca la volontà già espressa dalle nostre comunità nel referendum consultivo del 2011».

L’iniziativa – sottoscritta dal capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, primo firmatario, e da altri 15 consiglieri regionali di opposizione – impegna il presidente della Regione a informare l’Aula del Consiglio regionale sullo stato di avanzamento del lungo procedimento avviato dal Governo nazionale per la scelta del sito per il deposito unico delle scorie e sulle intenzioni dei ministeri dell’Ambiente e Sviluppo economico di escludere definitivamente la Sardegna dall’elenco dei siti idonei.

Questa mattina è stata depositata in Consiglio Regionale una mozione sulla possibile scelta della Sardegna quale sito per il deposito di scorie nucleari italiane.

