“Ai Confini tra Sardegna e Jazz” vola a Mantova per presentare l’edizione numero trentaquattro del suo storico Festival. La presentazione si terrà il 25 maggio, alle ore 20.30, presso il Club “You must believe in Spring”, in collaborazione con l’Associazione 4’33’’ nel Chiostro Museo Diocesano, in occasione della presentazione del disco di Gabriele Mitelli e Rob Mazurek “STAR SPLITTER” cui l’Associazione Punta Giara è stata parte attiva nella produzione dello stesso.

Presenzierà all’evento il direttivo dell’Associazione Punta Giara. Sarà importante occasione per cominciare ad assaporare temi e artisti della prossima edizione che si terrà dal 30 agosto all’8 settembre, I rappresentanti dell’Associazione renderanno noti alla stampa non solo le linee guida del programma del Festival ma anche e soprattutto il tema che è stato scelto per questa edizione e che costituirà il filo rosso su cui tutti gli artisti partecipanti saranno chiamati ad esprimersi con la loro musica, ed infine saranno svelati alcuni tra gli importanti nomi degli artisti che ne faranno parte nonché le località in cui si svolgerà e le attività collaterali.

Entusiasti di questo importante appuntamento che permetterà di parlare del jazz in Sardegna e del suo Storico Festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”, ricordiamo che questa costituirà anche il primo appuntamento pubblico dove si parlerà del “Sardinia Jazz Network”, di recente costituzione, nato al fine di creare un archivio storico completo di immagini materiali e video dei festival jazz storici della Sardegna e dell’ATS “L’Isola del Jazz” che riunisce sotto una stessa sigla i più importanti festival jazz che si svolgono oramai da diversi lustri sull’Isola (Ass. Punta Giara “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”; Ass. L’Intermezzo “Calagonone Jazz”; Ass. Time in jazz “Time in jazz Festival”; Ass. Jana Project “Musica sulle Bocche”), rinnoviamo l’appuntamento per il 25 maggio a Mantova.

Il programma definitivo sarà presentato alla stampa a Cagliari, il prossimo 7 giugno.

