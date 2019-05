Anche nel comune di Sant’Antioco è operativo il “PagoPA”, ovvero un sistema elettronico realizzato per rendere più semplice (comodamente da casa), sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Il sistema è comodo e intuitivo: i cittadini, collegandosi al sito istituzionale dell’ente www.comune.santantioco.ca.it e cliccando sull’apposita sezione “PagoPA” visibile nella home, potranno formalizzare i pagamenti relativi a: diritti di segreteria, violazioni del Codice della strada e affitti comunali. Il servizio verrà successivamente implementato con l’aggiunta di ulteriori tipologie di pagamenti.

Nell’apposita sezione è presente anche una Guida all’utilizzo dei pagamenti “PagoPA”, nella quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per prendere confidenza con il servizio. Per accedere al PagoPA, occorre registrarsi sul portale: questo non solo consentirà di procedere con pagamenti elettronici (compresi quelli spontanei, ovvero per i quali non esiste ancora una posizione debitoria già determinata dal comune di Sant’Antioco), ma darà anche la possibilità di consultare le proprie posizioni debitorie ancora da saldare e lo storico delle posizioni già saldate.

