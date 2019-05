Anche quest’anno Carbonia ha aderito alla “Festa del Patrimonio”, in programma sabato 18 e domenica 19 maggio.

Si rinnova anche nel 2019 l’appuntamento con la “Festa del Patrimonio”, in programma nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio. L’apertura della manifestazione sarà, come lo scorso anno, all’insegna dello sport, con la sfilata e l’esibizione delle società ed associazioni cittadine in piazza Roma, sabato 18 maggio, alle ore 10.30.

