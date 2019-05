Cada Die Teatro, dal 24 maggio al 4 giugno, propone al Teatro La Vetreria di Pirri, Un Teatro Piccolissimo.

In Sardegna sono diverse le rassegne di teatro per ragazzi, meno usuali, invece, quelle dedicate alla prima infanzia, rivolte cioè alle bambine e ai bambini da 1 a 6 anni. Un Teatro Piccolissimo, con l’organizzazione di Cada Die Teatro, da sempre in prima fila nel promuovere il teatro per i più piccoli, rappresenta quindi un elemento di novità. Perché è una rassegna che va a rivolgersi proprio a quella fascia d’età, come parte integrante del progetto Sul filo – Una rete per piccoli equilibristi, nato con l’obiettivo di creare un polo di servizi per l’infanzia nell’Area Vasta di Cagliari. Fra le prime sperimentazioni nel settore in Italia, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, Sul filo può contare sulla presenza in squadra di alcuni enti e organizzazioni qualificati e radicati nel territorio, come l’Università di Cagliari, CNR, scuole, associazioni. E Cada Die Teatro, che dal 24 maggio al 4 giugno propone al Teatro La Vetreria di Pirri Un Teatro Piccolissimo, appunto. Ogni anno, per tutta la durata del progetto (triennale), verranno ospitati spettacoli della scena nazionale e internazionale rivolti ai più piccoli.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments