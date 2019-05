Cancelli aperti al Centro culturale di Sennori, per consentire il passaggio pedonale fra via Farina, via Dante e via Marconi evitando lunghi percorsi ai pedoni.

L’amministrazione comunale di Sennori ha deciso di tenere aperto il passaggio per facilitare il collegamento pedonale fra i due quartieri rendendo così la vita più semplice ai residenti. I cancelli resteranno aperti anche oltre l’orario di attività della Biblioteca comunale, rendendo così fruibile anche gli spazi del cortile con l’anfiteatro. La sicurezza dell’area sarà garantita con la presenza di un sistema di videosorveglianza in funzione 24 ore su 24. Il parcheggio per le auto invece continuerà a essere fruibile solamente negli orari di apertura della biblioteca.

«Questa è solo l’ultima delle tante iniziative intraprese da questa amministrazione per rendere Sennori un paese sempre più vivibile e sicuro», spiega il vicesindaco, Mario Tonio Satta. «Adottando questa semplice soluzione siamo voluti andare incontro alle richieste dei cittadini agevolando il loro spostamento tra un quartiere a e un altro, con particolare attenzione per le persone anziane e i bambini che si recano a scuola».

