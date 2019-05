C’è tempo fino al 3 giugno per partecipare al concorso per l’assunzione di 30 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri – Cat. D lanciato dalla ASL di Lanciano, Vasto, Chieti.

In caso di presentazione di domande di partecipazione da parte di un numero di aspiranti superiore a 1.000, al fine di non rendere eccessivamente lunghi e gravosi i tempi di espletamento del concorso di che trattasi, la prova scritta sarà preceduta da una preselezione.

