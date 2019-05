Ci sarà anche un pezzetto di Sardegna, a Sorrento, nell’edizione 2019 dell’Apoximeno Award, Premio dedicato alle Forze dell’ordine.

L’edizione 2019, la numero XXIII, che si svolgerà a Sorrento dal 6 al 9 giugno avrà anche un partner d’eccezione tutto sardo. La 11 Travel Group, azienda che si occupa dell’organizzazione dell’accoglimento degli ospiti, ha profonde radici cagliaritane. Alessandro Pitzianti, General Manager, è già in Campania da qualche tempo per curare al meglio la logistica e la macchina organizzatrice per la manifestazione di un premio così prestigioso.

