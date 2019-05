Con le favorevoli condizioni meteorologiche, sono ripresi gli sbarchi di migranti, a Porto Pino.

Con le favorevoli condizioni meteorologiche, sono ripresi gli sbarchi di migranti sulle coste del Sulcis. Nelle ultime ore due gruppi di migranti, complessivamente 15 clandestini algerini, maschi, adulti e tutti in buone condizioni di salute, su segnalazione di un residente, sono stati rintracciati dai carabinieri della Compagnia di Carbonia nel comune di Sant’Anna arresi. Nello specifico i primi 4 sono stati individuati ieri pomeriggio, intorno alle 17.00, mentre camminavano in strada a Porto Pino, presso la prima spiaggia, dopo aver abbandonato un barchino di 4 metri con motore fuori bordo, lungo la costa. Il secondo gruppo di migranti invece è stato bloccato questa mattina, intorno alle 6.00, dai militari impegnati nel servizio perlustrativo. Al termine delle formalità di rito, sono stati tutti trasportati al centro di accoglienza di Monastir.

Live Translation

Contatore Visite 1566 Oggi:

Oggi: 3278 Ieri:

Ieri: 23565 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 27 Utenti attualmente in linea: