Con Waiting for AteneiKa, sabato 10 e domenica 11 maggio il centro di Cagliari si tinge di rosa.

Il centro di Cagliari si tinge di rosa – il colore che caratterizza la programmazione musicale di AteneiKa – con Waiting For AteneiKa, un evento non convenzionale che si svolge venerdì 10 e sabato 11 maggio, dalle 18.00 alle 24.00, negli spazi del Mush (Corso Vittorio Emanuele, 57 – Cagliari), ingresso gratuito. Waiting For AteneiKa vede protagonisti alcuni musicisti cagliaritani in vetrina, si tratta di un’anticipazione musicale con un assaggio di quello che AteneiKa – Sport, Music and You, il festival che mette al centro l’aggregazione attraverso lo sport e la musica, offrirà durante la programmazione serale a Cagliari (dal 31 maggio al 9 giugno negli spazi del CUS Cagliari). Venerdì 10 maggio in vetrina suoneranno Soaked in Soul e a seguire Modigliani, il nuovo progetto del cantante e pianista Francesco Addari, che per l’occasione presenta i suoi ultimi lavori. Sabato 11 maggio sempre in vetrina si esibiscono dj Luma e a seguire Dj Venc & Ettore Diana al sax. Come da tradizione, anche durante queste due serate, gli ospiti saranno coinvolti dagli animatori e dalle mascotte AteneiKa che sfideranno i partecipanti con giochi e attività ludiche che metteranno a dura prova le capacità sportive di tutti. L’evento è in collaborazione con i nuovi i sponsor Nastro Azzurro e Aperol Spritz . Per l’occasione, tutti i partecipanti potranno acquistare la maglia ufficiale AteneiKa in edizione limitata.

