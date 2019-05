Corrado Maxia (FdI): «Degrado, abbandono, poca sicurezza in una delle aree più belle della città di Cagliari, ormai dimenticata da tutti».

«La prossima amministrazione dovrà occuparsi di trasformarla in un valore aggiunto per la città. Le potenzialità sono enormi, per quanto inespresse – conclude Corrado Maxia -. Questi anni è mancata la visione di un progetto ambizioso, è ora di regalare questo sogno ai cittadini.»

Live Translation

Contatore Visite 2539 Oggi:

Oggi: 3326 Ieri:

Ieri: 26594 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 32 Utenti attualmente in linea: