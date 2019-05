Dal 16 al 19 maggio, Qooder, il veicolo a 4 ruote che unisce il meglio del mondo delle auto con quello delle motociclette, entrerà a far parte della 12ª “Regatta ESCP Europe 2019”, che avrà luogo nella splendida cornice dello Yacht Club di Porto Rotondo, sulle esclusive coste del nord-est in Sardegna. Per tutta la durata della manifestazione, presso l’area “Qooder” del Regatta Village, saranno a disposizione dei partecipanti 6 veicoli Qooder, 2 statici e 4 dinamici, dedicati ai test drive di questo veicolo innovativo, espressione di un nuovo concetto di mobilità.

«La vocazione sportiva è nel DNA di Qooder, un veicolo che coniuga velocità e dinamismo, ma anche stabilità e sicurezza – spiega Paolo Gagliardo, Ceo di Quadro Vehicles -. Il veicolo rappresenta una nuova categoria di mobilità innovativa grazie al suo brevetto HTS Hydraulic Tilting System™, il quale gli consente di piegarsi con agilità mantenendo, allo stesso tempo, le ruote aderenti all’asfalto. Si tratta di una guida unica da provare sia in città sia su percorsi più impervi.»

All’interno del “Regatta Village” il brand sarà ovunque: dai materiali espositivi della location alle polo ufficiali del Team Regatta ESCP Europe e dei partecipanti, alle imbarcazioni stesse che parteciperanno alla manifestazione. L’azienda svizzera, inoltre, sarà golden sponsor dell’aperitivo B2B del venerdì sera e consegnerà uno dei premi principali della Regatta Race durante la serata del “Gala Night”.

«In linea con il nostro posizionamento ‘Advanced Mobility Solutions’, ti aspettiamo per provare un’esperienza indimenticabile. Di sicuro, non passerai inosservato in sella a Qooder», conclude Paolo Gagliardo.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments