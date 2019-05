Domani, 27 maggio, si svolgerà l’assemblea generale dei lavoratori Eurallumina.

Domani, lunedì 27 maggio, alle 10.00, presso la sala mensa dello stabilimento di Portovesme, si svolgerà, in concomitanza con la distribuzione delle buste paga, l’assemblea generale informativa delle lavoratrici e dei lavoratori Eurallumina. I giorni indicati per la firma dei moduli relativi agli adempimenti INPS sono tassativamente e senza deroghe, il 27, 28 e 29 maggio 2019.

