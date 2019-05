Domani, martedì 28, e dopodomani, mercoledì 29 maggio, alle 21.00, il Teatro delle Saline di Cagliari ospita “Quintetto” di e con Marco Chenevier.

“Quintetto”, ovvero il “5” nell’esoterismo è il numero che simboleggia la vita universale, l’individualità umana, la volontà, l’intelligenza, l’ispirazione e il genio. Simboleggia anche l’evoluzione verticale, il movimento progressivo ascendente. Per l’esoterismo il “5” è il numero dell’uomo come punto mediano tra terra e cielo, e indica che l’ascensione verso una condizione superiore è possibile. Esso contiene la sintesi dei cinque sensi, il numero delle dita di un uomo, è la base decimale matematica, è il numero del pentacolo ed il numero della stella a cinque punte. Si tratta di una cifra dell’uomo, a cui gli uomini hanno attribuito significati trascendentali fin dalla notte dei tempi. Ma oggi c’è la crisi.

Domani, martedì 28, e dopodomani, mercoledì 29 maggio, alle 21.00, il Teatro delle Saline – piazzetta Billy Sechi n. 3/4, Cagliari – ospita “Quintetto” di e con Marco Chenevier. Lo spettacolo della compagnia Aldes/Tilda va in scena per la rassegna “1 €uro festival”. Una viaggio che accomuna spettacoli di pregio che rientrano nel solco artistico e nel percorso creato dalla Compagnia Akròama dal 2000. Appuntamenti ricchi di qualità, arte giovane e con nuove matrici espressive, concerti, incursioni nel teatro internazionale e nei classici.

Live Translation

Contatore Visite 3439 Oggi:

Oggi: 3097 Ieri:

Ieri: 29370 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 47 Utenti attualmente in linea: