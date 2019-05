Domani, martedì 7 maggio, la sala polifunzionale del comune di Carbonia ospiterà un incontro tra l’Amministrazione comunale e gli operatori del mercatino del sabato.

Una migliore organizzazione degli spazi di vendita nel mercatino del sabato di Piazza Ciusa, al fine di offrire una maggiore qualità del servizio al cittadino e garantire postazioni di lavoro più coerenti con le esigenze degli operatori. È questo il principale obiettivo dell’Amministrazione comunale che, domani, martedì 7 maggio, alle ore 18.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma, incontrerà gli operatori del settore e tutti i cittadini a vario titolo interessati a un tema cardine per la nostra comunità, la rivitalizzazione del commercio ambulante nel centro cittadino come antidoto alla crisi economica. A tal proposito, l’incontro sarà anche l’occasione per spiegare ai presenti le principali novità contenute nel piano di sostegno all’economia, che prevede importanti detrazioni sull’importo di tributi come TARI e IMU.

All’incontro parteciperanno, per l’Amministrazione comunale, il sindaco Paola Massidda, l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca, il presidente della III Commissione consiliare permanente Matteo Piras e i consiglieri comunali. Il comune di Carbonia, in ottemperanza alle norme in materia di regolamentazione del commercio su aree pubbliche, ha recentemente effettuato una ricognizione delle aree attualmente destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione. Dalle verifiche sono emerse criticità in merito alla distribuzione non uniforme degli spazi, alla sicurezza all’interno del mercatino e al non sempre puntuale e corretto conferimento dei rifiuti. Aspetti che verranno trattati e approfonditi giustappunto domani, martedì 7 maggio, alle ore 18.00, in una seduta pubblica, aperta a tutta la cittadinanza.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments