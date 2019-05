Domenica 12 maggio, dalle 8.00, in piazza Matteotti, a Carbonia, verranno distribuite le azalee della ricerca contro i tumori femminili.

Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, i volontari della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, in collaborazione con la Pro Loco, saranno presenti dalle ore 8.00 in Piazza Matteotti (angolo via Fosse Ardeatine) per distribuire le azalee della ricerca.

«Invitiamo la cittadinanza a partecipare attivamente a un’iniziativa meritoria il cui ricavato sarà destinato a favore della ricerca oncologica per individuare terapie contro il cancro sempre più efficaci», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Risulta importante e decisivo aiutare la ricerca per l’effettuazione di nuovi studi sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi. Si calcola che lo scorso anno, in Italia, queste neoplasie abbiano colpito 68.300 donne. Sarà possibile quindi contribuire al progresso della ricerca contro i tumori femminili acquistando le coloratissime azalee, un regalo speciale a tutte le donne e a tutte le mamme proprio in occasione di una ricorrenza così importante.

