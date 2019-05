Dopo l’esordio dello scorso anno, venerdì 21 giugno 2019 si rinnova a Carbonia l’appuntamento con la “Festa della Musica”, un evento celebre in tutta Europa. Si tratta di una manifestazione nata nel 1982 in Francia e diffusasi, a partire dal 1985, in numerose città d’Europa e del mondo. Lo spirito della Festa si fonda sul principio della celebrazione della musica dal vivo e si svolge ogni anno il 21 giugno per il solstizio d’estate. L’iniziativa è rivolta a tutti i musicisti, professionisti e amatori, solisti, band e formazioni musicali di qualsiasi genere.

«La musica è una forma di espressione artistica che intendiamo valorizzare. Carbonia e il territorio rappresentano una fucina di talenti, che avranno l’opportunità di esibirsi, di farsi conoscere e apprezzare nel corso di questo evento», ha detto il sindaco Paola Massidda.

A tal proposito, il comune di Carbonia ha pubblicato un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l’affidamento dell’organizzazione e realizzazione della “Festa della Musica 2019”. L’importo di affidamento del servizio è di 5.000 euro (Iva compresa), fatto salvo il ribasso di gara.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 6 giugno 2019 con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Carbonia, in piazza Roma 1, oppure via Pec all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org . Le richieste dovranno recare la dicitura “Manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’organizzazione e realizzazione della manifestazione del 21 giugno 2019”. La manifestazione d’interesse è una semplice indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese e associazioni da invitare alla successiva procedura negoziata.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments