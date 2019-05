E’ sfumato sul campo del Li Punti, questo pomeriggio, il sogno del Carbonia di vincere la Coppa Primavera. E’ finita 0 a 0 e per regolamento va in finale il Li Punti, secondo classificato nel girone B.

E’ sfumato sul campo del Li Punti, questo pomeriggio, il sogno del Carbonia di vincere la Coppa Primavera e quindi di presentarsi in “pole position” per il ripescaggio in Eccellenza regionale. Non sono stati sufficienti 120 minuti alle due squadre per segnare almeno un goal e così la squadra sassarese ha passato il turno grazie al vantaggio acquisito al termine della stagione regolare, classificandosi al secondo posto nel girone B, a fronte del terzo posto maturato dal Carbonia nel girone A. In finale, il Li Punti affronterà il La Palma che ha avuto la meglio di misura, ai tempi supplementari, sul Thiesi, con il punteggio di 3 a 2 (i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2 a 2). Carbonia e Thiesi si affronteranno nella finale di consolazione, quasi certamente inutile, perché è improbabile che per completare l’organico del prossimo campionato di Eccellenza si arrivi ad effettuare tre ripescaggi.

E’ una conclusione amara, per la squadra di Fabio Piras, che esce a testa alta ma anche con più di una recriminazione, perché le occasioni per fare meglio, sia durante il campionato, sia oggi, non sono mancate. Ora, per concludere la stagione, mancano ’90, poi sarà tempo di bilanci e di programmazione, perché la società ha già iniziato a lavorare da qualche settimana per la prossima stagione.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments