Fabio Usai (PSd’Az): «Ora centinaia di famiglie potranno avere gli ammortizzatori sociali ma l’obiettivo principale resta la riconquista del lavoro».

È di oggi la notizia, pubblicata sul sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’avvenuta registrazione del decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019, di ripartizione delle risorse finanziarie alle Regioni per il 2019, che destina alla Sardegna l’importo di 12.200.417,56 euro.

«Grazie allo sblocco di questa complicata situazione – ha commentato il consigliere regionale, Fabio Usai -, centinaia di famiglie potranno nuovamente avere quella minima indennità che permette loro di sopravvivere. Ma l’obiettivo principale resta sempre e, comunque, la riconquista del LAVORO. Ed essa può arrivare solo con la ripartenza delle realtà produttive ancora chiuse come Ex Alcoa-Sider Alloys ed EurAllumina. Sul raggiungimento di questo obiettivo, come Regione, siamo fortemente determinati.»

