Francesca Ghirra ha vinto le elezioni primarie della coalizione di centrosinistra per la scelta del candidato sindaco alle prossime Amministrative al comune di Cagliari. Lo spoglio è ancora in corso ma il divario tra Francesca Ghirra e gli altri due candidati, Marzia Cilloccu e Matteo Lecis Cocco Ortu è tale da non consentire possibilità di recupero.

«Nell’esprimere grande soddisfazione per l’elevata partecipazione che ha caratterizzato le elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco di Cagliari, per la Coalizione di Centrosinistra, colgo

l’occasione per complimentarmi con la vincitrice Francesca Ghirra – ha commentato il segretario regionale del Partito democratico Emanuele Cani -. Partecipazione e risultato che dimostrano l’elevata passione ed il grande interesse che i cagliaritani hanno per la propria città. Allo stesso tempo, non posso che ringraziare per l’impegno e la passione politica dimostrata gli altri due partecipanti alle Primarie, Marzia Cilloccu e Matteo Lecis Cocco Ortu. Un apprezzamento anche per il clima di rispetto e di correttezza che ha caratterizzato questo appuntamento politico elettorale. Ora – ha concluso Emanuele Cani – l’attenzione di tutti noi deve essere indirizzata all’appuntamento elettorale di giugno.»

Francesca Ghirra è la seconda candidata ufficiale a sindaco di Cagliari per le elezioni del 16 giugno 2019, il primo era stato ufficializzato due giorni fa, Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, per la coalizione di centrodestra.

