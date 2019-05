Giovedì il gruppo del M5S presenterà una mozione sulla mancata attuazione della legge regionale sulla prevenzione della fetopatia alcolica.

Con la legge regionale 13 giugno 2014, n. 12 (Interventi regionali per la prevenzione della fetopatia alcolica) il Consiglio regionale ha previsto una serie di interventi finalizzati alla prevenzione della FAS. Ad oggi, non risulta ancora costituito il tavolo permanente di monitoraggio per la prevenzione della fetopatia alcolica e dei problemi alcol correlati.

Live Translation

Contatore Visite 3260 Oggi:

Oggi: 4143 Ieri:

Ieri: 31590 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 53 Utenti attualmente in linea: