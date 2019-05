Giovedì pomeriggio, al Centro direzionale del comune di Iglesias, verrà presentata la Miners Obstacle Race 2019.

Giovedì 23 maggio, ad Iglesias, alle ore 18.00, presso la Sala Riunioni del Centro Direzionale in Via Isonzo (2° piano), si terrà la conferenza stampa per la presentazione della Miners Obstacle Race 2019, competizione sportiva prevista per domenica 2 giugno, nella frazione di Nebida.

