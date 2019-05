Grande partecipazione, ieri mattina, sul campo sportivo comunale “Giuseppe Dettori” di via Balilla, a Carbonia, al 1° Memorial Giorgio Pani, organizzato dall’A.S.D. Sulcis Bike Cross Country con il patrocinio del comune di Carbonia, per ricordare una figura che si è distinta per essere stata una delle prime e più attive divulgatrici dello sport della palla ovale in Sardegna. Si sono svolti incontri tra squadre delle categorie Under 8, Under 10, Under 12, Under 14 arrivate da diversi centri dell’Isola e, infine, uno tra due squadre delle categorie old. E, contemporaneamente, si sono svolte manifestazioni ciclistiche su strada e mountain bike.

