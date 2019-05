Gruppo BNL: accordo per 350 nuove assunzioni (accordo azienda-sindacati per nuovi inserimenti di giovani nel triennio 2019/2021).

L’accordo firmato qualche giorno fa tra il gruppo bancario BNL e la Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani) con gli altri sindacati, prevede un ricambio generazionale con l’uscita di 600 lavoratori nell’arco di un triennio (2019/2021) e l’inserimento di 350 giovani. Le uscite saranno gestite con “Quota 100” (i pensionamenti anticipati su base volontaria e favoriti da incentivi, secondo la legge che ha corretto la riforma previdenziale del 2011) e con “Opzione donna”. L’azienda si aspetta fino a 950 richieste di uscita e nel caso fosse raggiunto questo numero, ci saranno 350 assunzioni di ragazze e ragazzi. BNL, fondato nel 1913 come Istituto di Credito per la Cooperazione, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). Nella pagina dedicata al lavoro è possibile trovare già al momento oltre 70 posizioni aperte, che riguardano operatori del credito …

http://suntini.it/diariolavoro_bnl_apr_2019.html . L’articolo completo è consultabile nel sito:

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments