Il 26 maggio la Sella & Mosca partecipa al più famoso appuntamento dedicato al turismo enologico: Cantine Aperte.

Sella & Mosca, storica cantina sarda, recentemente acquistata dal Gruppo Terra Moretti apre le sue porte ai visitatori dandogli la possibilità di scoprire una delle più famose tenute dell’isola, nota non solo per la qualità dei suoi vini, ma anche per la sua bellezza ed estensione.

Cantine Aperte è l’evento enoturistico più importante in Italia. Dal 1993, l’ultimo weekend di maggio, le cantine socie del Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli appassionati di vino tra degustazioni e visite in vigna. La manifestazione, che vede di anno in anno sempre più adesioni e presenze, dà al pubblico non solo la possibilità di assaggiare i vini e di acquistarli direttamente in azienda, ma anche di visitare direttamente le cantine per scoprire i segreti della vinificazione e dell’affinamento.

