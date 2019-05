Il Cagliari Calcio e Macron, sponsor tecnico del Club, hanno presentato la nuove maglie per la stagione 2019-20. La rossoblù verrà indossata in anteprima dalla squadra in occasione dell’ultima gara di campionato, domenica 26 maggio alla Sardegna Arena. Svelate oggi ai tifosi anche la seconda e la terza maglia.

La maglia “Home” 2019-20 rispetta la tradizione mantenendo le due grandi bande verticali rossa e blu, sia davanti che dietro. Il collo è a V e il backneck è personalizzato con il logo del Club. Le maniche sono una rossa, una blu, in alternanza al colore della banda verticale. Caratteristica stilistica e grafica di questa nuova versione è il disegno dei quattro mori, embossato davanti sul fondo maglia.

Sul petto, a destra, in silicone bianco il Macron Hero, logo del brand emiliano, mentre a sinistra, lato cuore, sempre in silicone, lo stemma del Cagliari Calcio. Nel retro, sotto al colletto è stampato #FORZACASTEDDU, come nelle altre versioni del kit. La vestibilità è Slim Fit e la presenza di inserti in micromesh rendono il capo più leggero e traspirabile.

A completare la nuova versione della “Home” gli shorts blu con dettagli rossi sui fianchi, coulisse bianca ed endcord rosso; i calzettoni sono blu con bordo in maglieria rosso e al centro il logo del Macron Hero.

La versione “Away” è completamente bianca, arricchita nella sua parte anteriore da una grafica con effetto melange con dettagli rossi e blu. Il collo è alla coreana con bordo rossoblù. Sul petto a destra il Macron Hero, a sinistra il logo del Cagliari Calcio. Shorts bianchicon lo stesso effetto melangiato sui fianchi e calzettoni bianchi con bordo superiore rossoblù completano il kit da trasferta.

Infine per quanto riguarda la maglia “Third” la scelta è caduta sul verde scuro impreziosito da un fine rigato verticale tono su tono e con effetto degradé. Il collo è a V con bordo rossoblù. Manica e fianco destro hanno dettagli rossi che si ripetono in blu sulla parte sinistra. Gli shorts sono verdi con dettagli rossi e blu, i calzettoni verdi con bordo rossoblù. Vestibilità e dettagli tecnici sono identici alla Home e alla Away.

Le nuove maglie potranno essere pre-ordinate da oggi su store.cagliaricalcio.com e sul sito macron.com.

A caratterizzare il kit del Cagliari Calcio, così come tutti i capi tecnici, è la nuova icona dell’azienda leader internazionale nel settore del teamwear, il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.

