Il comune di Carbonia assume 46 persone a tempo determinato nei cantieri di nuova attivazione del programma LavoRAS.

Il comune di Carbonia sta per assumere 46 persone nei cantieri di nuova attivazione. L’operazione rientra nel programma LavoRAS della Regione Sardegna ed è organizzata in collaborazione con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).

«Si tratta di una boccata d’ossigeno per tante famiglie della nostra città – spiega il sindaco Paola Massidda -. L’assunzione di 46 persone è un risultato importante, raggiunto grazie al lavoro di squadra messo in campo dalla Giunta in collaborazione con gli uffici comunali per programmare strumenti di intervento utili nel campo delle politiche attive per il lavoro.»

I settori interessati sono molteplici e riguardano, in particolar modo, i lavori pubblici, le manutenzioni, l’archivio storico e l’informatizzazione relativa all’ufficio cimiteriale. Le figure professionali richieste sono le seguenti:

• 3 addetti archivio con diploma di Scuola media superiore;

• 2 geometri;

• 1 ragioniere;

• 3 geometri/capo cantiere;

• 27 operai specializzati muratori;

• 6 operai generici;

• 2 motoseghisti;

• 2 operatori al decespugliatore. I lavoratori saranno assunti per 8 mesi con un contratto da 20 ore settimanali. I cittadini interessati potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione entro venerdì 31 Maggio consegnando la modulistica presso la sede dell’Aspal del Centro per l’Impiego di via Dalmazia a Carbonia, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 8.30 alle 12; nei pomeriggi di lunedì e martedì, dalle 15 alle 17. È possibile trasmettere la domanda anche a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it . In questo caso la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata del lavoratore interessato ed inviata attraverso un unico allegato in formato pdf. I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione, copia della dichiarazione ISEE e copia del documento di identità.

