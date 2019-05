Il consigliere regionale Fabio Usai ha visitato questo pomeriggio lo stabilimento Sider Alloys di Portovesme. Ad accoglierlo per accompagnarlo nel tour all’interno della fabbrica, c’erano il direttore Lucio Caruso e l’amministratore delegato, Alfredo De Vito, che gli hanno illustrato le operazioni di pre-revamping finora effettuate e quelle in programma per l’avvio dei lavori di revamping previsti prossimamente – se si concretizzeranno i percorsi intrapresi in sede governativa per la risoluzione della questione energetica – secondo le direttrici stabilite nel piano industriale recentemente presentato al Ministero dello Sviluppo Economico nell’ultimo vertice romano:

«Nella mia visita odierna dentro la fabbrica di Portovesme – ha dichiarato al termine della visita l’on. Fabio Usai – ho trovato un management molto motivato e desideroso di portare a compimento l’operazione di ristrutturazione e di riavvio degli impianti. I lavori già eseguiti, ha continuato il Consigliere, dimostrano la volontà del soggetto investitore di fare la propria parte e di credere fortemente nel nostro territorio come luogo dove è possibile produrre industrialmente creando sviluppo economico-occupazionale.»

Fabio Usai ha parlato anche con alcuni lavoratori in servizio.

«Ho incontrato all’interno della fabbrica diverse persone già impegnate nei lavori di preparazione al revamping, molto motivate e speranzose che questa realtà produttiva possa presto ripartire e rafforzarsi rappresentando una prospettiva occupazionale stabile per i prossimi decenni – ha detto Fabio Usai -. Sono gli stessi padri di famiglia che, insieme a tutti quelli che attendono fiduciosi di essere richiamati a lavoro, in questi anni hanno lottato affinché lo stabilimento potesse riaprire e per regalare al Polo Industriale e al territorio ancora una prospettiva di sviluppo concreta e duratura. Le loro aspettative, ha evidenziato Fabio Usai, non devono essere tradite. Come Regione e come abitante ed rappresentante politico di questo territorio, farò di tutto per sostenere legittime aspirazioni di tutti i lavoratori.»

La visita dell’on. Fabio Usai si è conclusa con una concreta assunzione di responsabilità e di impegno in riferimento alle problematiche che ancora ostano alla risoluzione definitiva della vertenza (la maggior parte delle quali risolvibili dal punto di vista delle competenze dal Governo nazionale).

