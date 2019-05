Il prefetto di Cagliari, dott. Bruno Corda, oggi ha fatto visita al Comando Legione Carabinieri Sardegna (Cagliari, via Sonnino) dove è stato accolto dal Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Generale di Divisione Giovanni Truglio, ed ha incontrato una nutrita rappresentanza di Ufficiali del Comando Legione, del Comando Provinciale di Cagliari e dei Reparti Speciali. La visita è stata l’occasione per illustrare al Prefetto le principali attività dei Reparti dell’Arma e per confrontarsi sulle principali tematiche afferenti la sicurezza pubblica.

