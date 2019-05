Il presidente della Regione Christian Solinas ha ricevuto nella serata odierna la risposta inviata da Air Italy, le parti al lavoro per definire i dettagli dell’intesa.

Il presidente della Regione Christian Solinas ha ricevuto questa sera la risposta inviata da Air Italy relativa alla proposta di sintesi formulata all’esito delle riunioni dei Tavoli Ministeriali e Regionali relativamente alle rotte Olbia – Milano LIN e viceversa e Olbia – Roma FCO e viceversa in regime di OSP, sulla quale in giornata si erano già espresse favorevolmente le organizzazioni sindacali dello scalo gallurese.

Live Translation

Contatore Visite 149 Oggi:

Oggi: 4279 Ieri:

Ieri: 29427 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 28 Utenti attualmente in linea: