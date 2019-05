Il presidente della Regione ha dato il via libera alla sistemazione idrogeologica a protezione dell’abitato e della frazione di Villanova – nel comune di Villagrande Strisaili.

La perizia – predisposta dal comune di Villagrande al quale è stato delegata l’attuazione dell’intervento – si è resa necessaria per via dell’incremento di rifiuti presenti nell’area di sedime delle opere avvenuto dopo la consegna dei lavori, in conseguenza di continui sversamenti abusivi di materiali derivanti da demolizioni di opere edili.

Il presidente della Regione Christian Solinas, in qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico per la Sardegna, ha firmato l’ordinanza con la quale si approva la perizia di variante e suppletiva relativa all’intervento di “sistemazione idrogeologica a protezione dell’abitato e della frazione di Villanova – nel comune di Villagrande Strisaili – compresi gli interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati”. Nonché “opere di sistemazione idrogeologica del Rio Baccu Arthacci”, opere finanziate con l’importo di 872.400 euro.

