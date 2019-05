Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha incontrato gli studenti dell’Istituto comprensivo Deledda-Pascoli, impegnati nella realizzazione del giornalino scolastico “Studiagitando”.

Un’attività che rientra nell’ambito del PON, il Programma Operativo Nazionale messo in campo dal Miur al fine di creare un sistema di istruzione e di formazione di elevata qualità. La stessa qualità che è stata dimostrata dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Deledda-Pascoli che, da giornalisti provetti – coadiuvati dalle loro insegnanti tutor – hanno intervistato magistralmente il Sindaco su questioni riguardanti la loro amata città, Carbonia.

L’incontro con il primo cittadino è stato un’occasione per parlare della nostra città e dei progetti per il futuro. «Ed è proprio questo il nostro obiettivo: lavorare per costruire una comunità degna dei nostri figli, in grado di soddisfare il loro desiderio di realizzazione in ambito personale e professionale. Ringrazio di cuore gli studenti dell’Istituto Deledda-Pascoli: conversare con loro è stato foriero di nuovi stimoli, idee e suggerimenti preziosi per realizzare una città sempre più a misura dei nostri giovani», ha detto il sindaco Paola Massidda.