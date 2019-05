La Dinamo non si ferma più, vince 86 a 79 al Forum di Assago in Gara1 sull’Olimpia Milano ed ora sogna la finale scudetto!

La Dinamo non si ferma più, vince 86 a 79 (41 a 35 al 20′) al Forum di Assago in Gara1 sull’Olimpia Milano ed ora sogna la finale scudetto! La squadra di Gianmarco Pozzecco ha disputato un’altra grande partita, con Rashawn Thomas (25 punti, 8 su 11 da 2 punti, 1 su 3 da 3 punti, 6 su 8 ai tiri liberi, 11 rimbalzi, 32 di valutazione in 35′) e Stefano Gentile (26 punti, 8 su 10 da 2 punti, 3 su 5 da 3 punti, 1 su 2 ai tiri liberi, 23 di valutazione in 24′) autentici trascinatori e anche per l’Olimpia non c’è stato niente da fare. In evidenza e in doppia cifra anche Achille Polonara (13 punti) e Dyshawn Pierre (12 punti). Meno brillante del solito Jack Cooley (4 punti e 3 rimbalzi) e Marco Spissu, rimasto all’asciutto. La Dinamo è stata quasi sempre in vantaggio fin dalle battute iniziali ed ha saputo respingere tutti i tentativi di Milano di rimettere in discussione il risultato, anche quando nel finale è riuscita ad annullare lo svantaggio e a passare a condurre di misura il punteggio. E ciò che va sottolineato è che, ancora una volta, la squadra ha saputo compensare la giornata opaca di alcuni giocatori, con le prestazioni super dei compagni. La Dinamo è una squadra completa, fortissima ai rimbalzi, nel tiro e nelle rotazioni. Anche per l’Olimpia sarà dura e se alla vigilia Gianmarco Pozzecco ha detto che la Dinamo non partiva sfavorita, ora sulla bilancia un leggero vantaggio lo ha proprio la Dinamo!

Venerdì si torna in campo per Gara2, ancora al Forum… Se la Dinamo riuscisse a bissare l’impresa odierna…

