La Dinamo ospita al PalaSerradimigni l’Happy Casa Brindisi, inizio ore 20.45, nella prima sfida dei quarti di finale dei playoff scudetto. Il coach sassarese Gianmarco Pozzecco, all’esordio da allenatore nei playoff, ha tutti a disposizione, con qualche dubbio solo sulla condizione fisica di Tyrus McGee. Le due squadre nella “regular season” hanno vinto una partita a testa, entrambe in trasferta: 90 a 84 la Dinamo a Brindisi il 21 ottobre (3ª di andata), 103 a 98 Brindisi a Sassari il 3 febbraio (3ª di ritorno). Il punto in più ha fatto una grande differenza, considerato che le due squadre hanno chiuso la “regular season” con lo stesso numero di punti, concedendo alla Dinamo il vantaggio del fattore campo nell’eventuale bella, qualora le due squadre dovessero arrivare alla quinta partita.

