La Sala Lepori di Iglesias venerdì 10 maggio ospiterà un convegno organizzato dall’Associazione Unione Avvocati della Sardegna.

L’evento, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari, è valido per la formazione permanente degli avvocati e rappresenta l’occasione ufficiale della presentazione dell’Associazione nella città di Iglesias, nella prospettiva di poter garantire un’offerta formativa decentrata a beneficio degli avvocati residenti nei territori delle ex Sezioni Distaccate del Tribunale di Cagliari (Iglesias, Carbonia e Sanluri).

L’Associazione Unione Avvocati della Sardegna ha organizzato il convegno “Rapporti di colleganza, divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega e disposizioni deontologiche in materia di diritto di famiglia e dei minori” che si terrà venerdì 10 maggio 2019, dalle ore 16.00, presso la Sala “Rita Lepori” di via Isonzo n. 3, a Iglesias. Sono previsti gli interventi degli avvocati Andrea Loi, Umberto Cossu, Fabio Basile, Michela Sorgia e Marina Bardanzellu. Presiederà e modererà i lavori l’avvocato Monica Pinna.

