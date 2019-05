In occasione delle iniziative per l’imminente Giornata Internazionale dell’Infermiere, il presidente dell’Ordine Professionale Infermieristico della provincia di Carbonia Iglesias ha presentato il 29 aprile scorso all’assessore regionale della Sanità il progetto ordinistico Braille Lis per disabili sensoriali di cui è capofila in Italia.

«In un clima attento, cordiali e proficuo, l’Assessorato ha apprezzato il progetto e si è reso disponibile a valutare di inserire nel proprio sito istituzionale una sezione documentale dedicata ai ciechi e ai sordi – si legge in una nota –. Abbiamo affrontato anche alcune tematiche dell’attualità della politica sanitaria con particolare riferimento al nostro territorio del Sulcis Iglesiente.»

«OPI ed Assessorato si sono resi reciprocamente disponibili a collaborare quando necessario – conclude la nota della segreteria OPI – nell’interesse dei cittadini e per la miglior qualità delle risposte del SSN e della sanità privata.»

