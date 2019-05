La concessione avrà la durata di 9 anni, rinnovabile per altri 6, con un canone annuo, a base d’asta fissato in 12mila euro. A titolo di incentivo per consentire un adeguato avviamento dell’attività, il canone del primo anno sarà scontato del 30% rispetto all’offerta, quello del secondo anno del 20% e quello del terzo anno del 10%.

L’Amministrazione comunale di Sennori ha pubblicato il bando di gara per la concessione in uso del punto ristoro a servizio del compendio della chiesa campestre di San Giovanni, con l’adiacente area olivetata di 4.526 metri quadrati.

Live Translation

Contatore Visite 3224 Oggi:

Oggi: 4223 Ieri:

Ieri: 27393 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 39 Utenti attualmente in linea: