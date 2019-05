L’assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato l’avviso di apertura dei termini per la presentazione delle istanze per il trattamento di mobilità in deroga aree di crisi complessa – Invio delle richieste relative alla prima concessione e alla proroga 2019.

Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti avvenuta lunedì 20 maggio, su disposizione dell’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, a partire dalle ore 13.00 di oggi, i lavoratori e le organizzazioni sindacali potranno predisporre ed inviare le istanze di prima concessione e proroga di mobilità in deroga esclusivamente attraverso i servizi on line del SIL Sardegna, mediante il portale www.sardegnalavoro.it . Tutte le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 13.00 del 3 giugno 2019. Relativamente alle istanze di proroga, organizzazioni sindacali e singoli lavoratori dovranno obbligatoriamente indicare i mesi di prestazione in deroga precedentemente fruiti. Per ricevere supporto nell’utilizzo dei servizi on line del SIL Sardegna è possibile consultare il manuale operativo disponibile nell’area dedicata “Manuali Operativi e Documenti di riferimento”, in alternativa è possibile contattare l’Help Desk attraverso i seguenti canali: 1. E-mail all’indirizzo supporto@sardegnalavoro.it 2. Form web accessibile attraverso la selezione del link “Richiesta Supporto” presente nella homepage del Portale SardegnaLavoro e nell’area riservata di tutti gli utenti registrati nel SIL. 3. Telefono al numero 070513922. L’Help Desk del SIL Sardegna è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

