L’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, sarà uno degli otto assessori regionali che parteciperanno al coordinamento per la definizione dei contenuti del nuovo Patto per la Salute 2019-2021. È quanto ha stabilito la Conferenza delle Regioni che sì svolta questa mattina a Roma. All’incontro la Regione Sardegna ha anche ottenuto la propria partecipazione al tavolo tecnico che riunirà il gruppo di lavoro composto dai direttori generali degli assessorati della Sanità.

