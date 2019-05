L’attivo unitario del settore industria e servizi di CGIL, CISL e UIL è stato convocato per il 31 maggio a Portovesme, nella sala convegni del Consorzio Industriale.

«Da tempo la grave crisi occupazionale, l’allargamento del fenomeno della povertà relativa ed assoluta delle famiglie e degli individui, l’acuirsi del fenomeno dell’emigrazione dei giovani a causa della mancanza di lavoro, sono diventati elementi strutturali di una crisi che colpisce da molti anni il Sulcis Iglesiente e che condiziona negativamente il presente e il futuro delle nostre comunità e delle persone che le abitano – si legge nella lettera di convocazione –. Come sappiamo, nel territorio questa crisi è in larga parte determinata da una grave crisi industriale che ha determinato effetti molto pesanti sull’occupazione con notevolissime fuoriuscite di lavoratori dal ciclo produttivo e dai servizi ad a esso collegati. E’ altresi noto che i progetti in campo per il rilancio delle filiere produttive, fortemente energivore, necessitano di infrastrutture energetiche che garantiscano sicurezza e certezza di approvvigionamento e costi comparabilmente competitivi, peraltro fatti oggetto nel tempo di accordi fra imprese fornitrici ed utilizzatori.»

«L’esigibilità di tali accordi e quindi il concretizzarsi dei progetti di rilancio delle produzioni industriali è oggi messa a grave pregiudizio da una colpevole assenza di decisioni da parte del MISE sulla transizione energetica (phase-out dal carbone) che pregiudica la stessa continuità produttiva degli impianti termoelettrici e i programmi di sviluppo futuri. Si rende quindi ormai non più rinviabile riassumere come CGIL CISL UIL del Sulcis Iglesiente, in raccordo con le rispettive Segreterie Confederali Regionali, l’intera vertenza territoriale, peraltro parte della più complessiva vertenza regionale sull’energia e l’industria, per addivenire in tempi brevi alla suo positiva soluzione nelle sedi istituzionalmente preposte, con i soggetti coinvolti.»

Ai lavori parteciperanno i segretari generali di CGIL CISL UIL della Sardegna: Michele Carrus, Gavino Carta e Francesca Ticca.

