Le squadre di Abbanoa hanno lavorato ieri pomeriggio a Santadi per riparare un’improvvisa rottura che si è verificata lungo la condotta che alimenta il centro abitato. Nel primo pomeriggio il sistema di telecontrollo, che monitora la porta d’acqua in arrivo al serbatoio comunale, aveva evidenziato un’anomalia: immediatamente sono scattate le operazioni di ricerca del tratto di condotta interessata dal guasto che è stato individuato in località Rio Cane.

