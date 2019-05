L’inchiesta pubblica prevista nell’ambito della VIA per domani 29 maggio 2019 per la concessione mineraria denominata “Saline di Carloforte” – comune di Carloforte, è stata annullata per sopravvenute priorità assegnate allo SVA. Con un nuovo e tempestivo avviso sarà comunicata la data in cui si svolgeranno i lavori.

Il progetto per la riattivazione delle “Saline di Carloforte” è stato presentato da una società di Carbonia, la “Saline di Mare S.r.l.” che ha avviato l’iter della procedura di valutazione di impatto ambientale. Il progetto prevede la riattivazione delle “Saline di Carloforte” per l’estrazione del minerale cloruro di sodio e prodotti collaterali, attraverso degli interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture esistenti, riattivazione del processo produttivo eseguito con metodologie tradizionali, ed il raggiungimento a regime di un livello produttivo di circa 15.000 tonnellate annue. Dallo studio di impatto ambientale, redatto a cura del gruppo di lavoro incaricato dalla Società proponente, emerge che tutti i fattori di impatto generati dal progetto producono effetti sulle componenti ambientali che rientrano nelle soglie di accettabilità.