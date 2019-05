Lunedì 13 maggio si riunisce la commissione giudicatrice per la concessione dell’immobile del comune di Carbonia da destinare all’info point e ad attività culturali.

La Commissione giudicatrice in merito alla “Procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso e gestione dell’immobile comunale da destinarsi al servizio di Info Point comunale e ad attività culturali” si riunirà lunedì 13 maggio alle ore 12.30 in Municipio per l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa.

Ieri, giovedì 9 maggio, sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse propedeutiche alla concessione in uso dell’immobile di proprietà comunale situato in piazza Roma n. 16 e della sala situata al piano terra presso la Torre Littoria. La concessione avrà una durata di 3 anni, in vigore dalla data di sottoscrizione del contratto. «Il nostro obiettivo è dotare la città di Carbonia di un’attività continuativa di promozione turistico-culturale attraverso uno sportello dedicato all’informazione e all’accoglienza dei turisti, un servizio di front office e di distribuzione di materiale promozionale sul nostro patrimonio storico, archeologico e culturale», ha detto il sindaco Paola Massidda. Nello specifico, è richiesto l’assolvimento dei seguenti servizi: raccolta e distribuzione di materiale turistico informativo e promozionale; promozione di “pacchetti turistici” in grado di valorizzare la storia della città di Carbonia; formazione per gli operatori turistici; cura dei rapporti con promotori culturali, con le comunità di sardi all’estero e le città gemellate con Carbonia; implementazione del turismo scolastico comunale, provinciale, regionale e nazionale; collaborazione con gli Istituti scolastici nei progetti di alternanza scuola-lavoro.

