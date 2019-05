Lunedì 27 maggio, a Cagliari, il IX Festival pianistico del Conservatorio, propone “Gran Galà”, lirico in memoria del maestro Arrigo Pola.

Alle 20,30 nello splendido scenario dell’Auditorium del “Da Palestrina” è in programma “Gran Galà”, lirico in memoria del maestro Arrigo Pola.

Lunedì 27 maggio a Cagliari proseguono gli appuntamenti con il IX Festival pianistico del Conservatorio, che quest’anno ha per sottotitolo “…80 ma non li dimostra…”.

