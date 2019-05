Martedì 14 maggio il M5S terrà una conferenza stampa sulla mancata attuazione della legge regionale sulla “fetopatia alcolica”.

Martedì 14 maggio, alle 10.30, nella saletta delle conferenze stampa del Consiglio regionale, l’on. Carla Cuccu illustrerà i contenuti di una mozione del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla mancata attuazione della legge regionale n. 12 del 13 giugno 2014 in materia di prevenzione della “fetopatia alcolica”, “Interventi regionali per la prevenzione della fetopatia alcolica” (proposta dall’associazione “Amici della Vita Sulcis” presieduta dal dottor Giorgio Madeddu).

I punti qualificanti della L.R. 12/2014 sono i seguenti:

a) Riconosce la possibilità di prevenire le conseguenze dell’abuso alcolico in gravidanza ma soprattutto propone una premura e un rispetto mai dimostrato prima dal legislatore per la malata di alcoldipendenza, nessun giudizio morale, la stessa dignità che il mondo sanitario e le istituzioni riconoscono alle altre patologie.

b) Adozione di Linee guida, questionari, percorsi di presa in carico attraverso consultori, Serd, associazioni.

c) Incoraggia e valorizza la collaborazione tra tutte le figure professionali sanitarie competenti in materia.

d) Riconosce la gratuità dei rilevatori (GammaGT e Transferrina Desialata) d’abuso alcolico per le donne in epoca pre concezionale o in stato di gravidanza ampliando di fatto in Sardegna) quanto garantito dal decreto ministeriale del 10 settembre 1998.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments