Martedì 7 maggio, c/o la Fondazione di Sardegna, a Cagliari, verrà presentato il festival Licanìas, in programma a Neoneli (OR) dal 6 al 9 giugno. Saranno quattro giornate fitte di incontri e presentazioni letterarie, mostre, concerti e altro ancora. L’appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale del piccolo ed antico paese del Barigadu si sposta, dunque, ed è un novità significativa, dal consueto periodo di inizio autunno alla tarda primavera; resta invece fissata per i primi di ottobre Sa Fregulada, la rassegna enogastronomica nel cui seno è nato e si è sviluppato nel corso degli anni Licanìas . Altra novità di rilievo, l’esordio del Premio Licanìas, un concorso letterario di narrativa per autori nati o residenti in Sardegna.

Da giovedì 6 a domenica 9 giugno, oltre quaranta ospiti, tra scrittori, giornalisti, musicisti e artisti, animeranno il centro storico di Neoneli, tra le piazze, le strade e le case in trachite, per un denso cartellone di appuntamenti che comprende anche una sezione dedicata ai giovanissimi alunni delle scuole primarie e secondarie.



