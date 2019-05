Martedì mattina il Rotary Club di Carbonia consegnerà sei borse di studio ad alunni delle tre scuole secondarie di primo grado di Carbonia.

In attuazione del progetto “Scuola con il Rotary”, per il sostegno degli alunni frequentanti le prime classi delle scuole medie cittadine, il Club di Carbonia, martedì 28 maggio, presso la sede della scuola Media dell’I.C. “S. Satta” in Via Umbria, consegnerà 6 “Premi di studio” da € 200,00 cadauno in favore di due alunni di ciascuna delle tre scuole secondarie di primo grado di Carbonia, per un totale di 1.200,00 €.

Il possesso dei requisiti attestato dai dirigenti scolastici è stato segnalato dalle tre scuole medie di Carbonia su quattro a cui era stato richiesto.

Facendo seguito alla raccolta fondi organizzata in favore del ripristino dell’orologio del campanile della parrocchia di San Ponziano, con accordi intercorsi tra il Rotary Club di Carbonia, con il parroco don Andrea Zucca, domani, martedì 28 maggio, presso l’hotel ristorante TANIT, alle ore 20.30, il presidente Antonietta Cuccheddu consegnerà al parroco un bonifico di 3.500 euro risultante dalla raccolta fondi, cui hanno partecipato soci, ospiti e tanti cittadini che hanno aderito volontariamente all’iniziativa.

