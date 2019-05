Mercoledì 15 maggio, la Sala Remo Branca del Palazzo Municipale di Iglesias ha ospitato il convegno “I servizi e le attività a sostegno delle famiglie”. Un appuntamento organizzato per iniziativa dell’assessorato delle Politiche sociali del comune di Iglesias, in occasione della Giornata Internazionale delle Famiglie, nel corso del quale si è discusso delle questioni relative alle famiglie al fine di aumentare la conoscenza dei processi sociali, economici e demografici che le riguardano. Al centro del dibattito le trasformazioni all’interno dell’istituzione familiare negli ultimi decenni, il loro legame inscindibile con qualsiasi modello di sviluppo e l’immutato valore della famiglia come elemento fondamentale e basilare della società. «Nonostante troppo spesso il termine “famiglia” venga strumentalizzato, il suo significato è semplice e vasto al tempo stesso, può assumere una straordinaria varietà di forme a seconda dei contesti sociali, storici e culturali – ha sottolineato nel suo intervento l’assessore delle Politiche Sociali Angela Scarpa -. La famiglia è una struttura sociale caratterizzata dall’affetto e dalla cura reciproca dei componenti, a prescindere dall’effettivo numero dei membri, dal loro sesso, dal loro grado di parentela.» Una parte importante del convegno è stata dedicata alla discussione relativa ai servizi comunali e alle politiche a sostegno di famiglia e genitorialità, grazie anche al contributo delle associazioni, che hanno portato proposte e testimonianze relative alle esperienze raccolte nel corso dell’attività quotidiana sul campo.

Live Translation

Contatore Visite 1920 Oggi:

Oggi: 3495 Ieri:

Ieri: 25216 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 37 Utenti attualmente in linea: