Mercoledì 29 maggio, a Carloforte, verranno presentati al pubblico lo studio di impatto ambientale ed il progetto per la riattivazione delle “Saline di Carloforte”.

Un progetto per la riattivazione delle “Saline di Carloforte”. Lo ha presentato una società di Carbonia, la “Saline di Mare S.r.l.” che ha avviato l’iter della procedura di valutazione di impatto ambientale. Mercoledì 29 maggio, alle 15.30, nell’Aula consiliare del comune di Carloforte, si terrà la presentazione al pubblico, dello studio di impatto ambientale e del relativo progetto di coltivazione e recupero ambientale per la concessione mineraria per minerali di cloruro di sodio e prodotti collaterali denominata “Saline di Carloforte”, nel comune di Carloforte.

